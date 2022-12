Pensione 2023 | gli aumenti per 800 e 900 euro | ecco la spiegazione chiara

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Ci saranno diverse novità nelper quanto riguarda le pensioni. Ondate diin arrivo grazie alle nuove rivalutazioni previste dai Governo Draghi e Meloni, con gli importi che salgono in tutti gli assegni.previsti sulle pensioni per 800 e 900, confermati a partire da novembre dallo stesso ministro Giorgetti. pensioni in aumento 800 e 900ilovetrading.itLe pensioni sono state un punto essenziale della campagna elettorale che ci ha portati all’attuale situazione di governo. La coalizione di centrodestra aveva promesso un generale aumento delle pensioni per tutti e così, il 9 novembre, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha firmato il nuovo decreto sulle pensioni. Sono quindi previsti incrementi a pioggia su tutte le pensioni italiane, grazie alla rivalutazione ...

... che possa finalmente essere varata nel. Ecco perché i lavoratori più consapevoli dello ... è quella di investire via via nel tempo somme ridotte - allo scopo di integrare ladel domani. E ...Pronta la riforma delle pensioni per il: Quota 41 sarà strutturale 'La scelta è chiara. Quota ... Quindi si potrà andare incon 41 anni di contributi, indipendentemente dall'età', ha ... Pensioni 2023, le vie d’uscita da gennaio: da Quota 103 a Opzione Donna Per andare in pensione nel 2023 basteranno 41 anni di contributi senza limiti di età: il sottosegretario Freni anticipa le intenzioni del Governo.E non vedo segnali di un'inversione di tendenza nel 2023... .... Anno buio, il 2022, perché a fronte di un maggiore impoverimento di amplissimi strati sociali, si assiste ad una vera e propria campagn ...