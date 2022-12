Pelè ricoverato | il nuovo post social della figlia Kely

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Il mondo del calcio è in ansia per le condizioni di Pelé, l’ex calciatore continua a lottare con il tumore al colon. Le condizioni del brasiliano sono peggiorate negli ultimi giorni e la situazione è adesso delicata. Edinho, il figlio di Pelé, è arrivato la vigilia di Natale al centro medico, dove ha raggiunto le sorelle Flavia eNascimento. Il mondo intero è in apprensione e attende nuove notizie sull’ex stella brasiliana, che lotta da più di un anno con un tumore al colon, ma al momento non ci sono aggiornamenti sulle condizioni dell’ex calciatore. IlLadiNascimento, condivide spesso suiaggiornamenti sul padre. Al momento non ci sono novità sulle sue condizioni, ma la ...

La corona di O Rei al centro dello stemma delle maglie che indosseranno i calciatori. È l'omaggio che il Santos ha voluto fare a Edson Arantes do Nascimento , il grande Pelé ,dal 29 novembre all'ospedale "Albert Einstein" di San Paolo. La squadra nella quale si è sviluppata quasi tutta la carriera del giocatore brasiliano più amato di sempre (ha chiuso negli ...Un modo ulteriore per far sentire la vicinanza del club in cui il fuoriclasse verdeoro -ormai da un mese all'Albert Einstein di San Paolo - ha militato praticamente per tutta la carriera, ... Pelè ancora ricoverato, figli in ospedale con lui a Natale Agenzia di ...