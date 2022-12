Peggiorano le condizioni del Papa emerito | ecco come sta Benedetto XVI

Il Sole 24 ORE

ledi salute. Sarebbe questo a preoccupare la Chiesa Cattolica e il mondo intero. Rispondendo alle domande dei giornalisti, che chiedevano delucidazioni su quanto detto da ...... Papa Francesco: 'Pregate per lui' Nell'udienza generale, incontrando gruppi di pellegrini e fedeli provenienti dall'Italia e da ogni parte del mondo, Bergoglio conferma chele... Vaticano, peggiorano le condizioni di salute di Benedetto. Francesco: «Pregate per lui». E va a ... Bergoglio invita a pensare a lui «chiedendo al Signore che lo consoli, che lo sostenga in questa testimonianza di amore alla chiesa, fino alla fine». Il direttore della sala stampa vaticana specifica: ...Le ultime notizie sulle condizioni di salute del Papa emerito Benedetto XVI, aggravatesi nelle scorse ore: la conferma arriva dal Vaticano in una ...