Pd | Fassino rompe con Franceschini e lascia Area Dem Iniziativa Democratica sostiene Bonaccini Ecco chi c' è

Il Manifesto

... ancora giovani e che non avevano finito neanche la prima legislatura, per mettere, ... È chiaro come il sole, a meno di non ritenere Draghi uno che a un certo punto sile scatole e prende ...Ma non si. "Il Pd deve avere un'identità forte", alternativa alla destra, la ricerca delle ... "Ci vorrà tanta pazienza e tenacia per presentare un campo largo credibile", ammette Piero. ... Schlein arruola Boccia. «Ma non sarà un ticket» La donna di Linea Blu ha detto sì. Donatella Bianchi, conduttrice della trasmissione di Rai1 dedicata al mare, sarà la candidata del M5s per la presidenza della Regione Lazio. Giuseppe Conte ufficiali ...Si rompe così l'alleanza con i Verdi mentre Si cerca una convergenza con il Coordinamento 2050, promosso da Stefano Fassina di Leu, che appoggerà la candidatura civica di Giuseppe Conte ...