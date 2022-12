Papa Francesco | Preghiamo per Benedetto XVI | è molto malato

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Città del Vaticano, 28 dic. (Adnkronos) - "Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per ilemeritoche nel silenzio sta sostenendo la Chiesa". Cosìnell'udienza generale di stamattina incontrando gruppi di pellegrini e fedeli provenienti dall'Italia e da ogni parte del mondo. "Ricordarlo, è, e chiediamo al Signore che lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine", ha continuato. "In merito alle condizioni di salute delemerito, per il qualeha chiesto preghiere al termine dell'udienza generale di questa mattina, posso confermare che nelle ultime ore si è verificato un aggravamento dovuto all'avanzare dell'età. La situazione ...

I complimenti del New York Times: ha capito l'annuncio in latino Poi comincio' il conclave che porto' il 13 marzo 2013 all'elezione di. In quei giorni la foto del fulmine su San ...Sarà sbocciato un nuovo amore Chi lo sa, nel frattempo la giovane ragazze si gode in totale relax il periodo natalizio dividendosi tra papàe mamma Ilary , che è volata a Bangkok per ...I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei cookie. Durante l'assemblea generale di questa mattina, papa Francesco ha ...Papa Francesco nell’udienza di oggi ha fatto appello per “una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa”. “È molto ammalato, che Dio lo consoli e lo ...