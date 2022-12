Papa Francesco in preghiera per Benedetto XVI | E' molto ammalato

Vatican News - Italiano

TI POTREBBE INTERESSARE10.20:pregate per Ratzinger,molto malatoall'udienza generale ha invitato tutti a pregare per Ratzinger: "Una preghiera speciale per ilemerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. E'molto ammalato, che ... “Come a un amico”, la telefonata del Papa a un giovane vedovo window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-6b0a28c5-ba85-a4a-d4b7-61ffcd038e4 ...È stato presente, anche il Delegato Regionale della Fondazione Papa Clemente XI Albani Tirana ... FALERNA (CZ) – Per Francesco da Paola, patrono della Calabria e della gente di mare, «la divozione ...