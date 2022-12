Papa Francesco in ansia per Ratzinger | ' Pregate per Benedetto XVI | è molto malato'

Vatican News - Italiano

all'udienza generale nell'Aula Paolo VI invita i fedeli a pregare per Joseph Ratzinger che ha 95 anni, compiuti lo scorso 16 aprile, e ha rinunciato al pontificato nel febbraio 2013. ...ha sorpresto tutti durante l'ultima udienza generale del 2022, parlando del suo predecessore, Benedetto XVI , che è molto ammalato . " Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale ... “Come a un amico”, la telefonata del Papa a un giovane vedovo È la richiesta di Papa Francesco fatta al termine dell'udienza generale in Vaticano. "Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo ...«Il nostro tempo sta vivendo una grave carestia di pace». Sono molto profonde le parole di papa Francesco all’Angelus di Natale. La guerra è diffusa in tanti luoghi del ...