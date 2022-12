«Paolo si è suicidato | la droga non c’entra» | parla Roberto Calissano | fratello dell’attore

Corriere della Sera

L'attoreCalissano non è morto per la droga, "ma per un'intossicazione da farmaci antidepressivi. Quella seraaccettò il rischio di morire, molto probabilmente". In una lunga intervista al Corriere della Sera , Roberto , il fratello dell'attore morto a 54 anni nella sua casa alla Balduina , un anno fa, ...I RISVOLTI GIUDIZIARI DELLA MORTE DICALISSANO La Procura di Roma, che aveva aperto un'inchiesta per omicidio colposo, ha chiesto l'archiviazione. Ma il caso giudiziario potrebbe non essere ... «Paolo Calissano si è suicidato, la droga non c’entra»: parla il fratello Roberto Paolo Calissano è morto nel dicembre 2021, Tante le voci e le accuse sulla sua possibile tossicodipendenza che oggi il fratello smentisce.Il 30 dicembre 2021 l'attore venne trovato senza vita nel suo appartamento a Roma. Nel suo passato alcune macchie legate agli stupefacenti, ma per il fratello Roberto la verità è un'altra ...