Paita Iv | Questa è una manovra inadeguata

Metro

Roma, 28 dicembre 2022 "Ci siamo battuti perchè i diritti delle opposizioni venissero rispettati. Ma oltre a un tema di metodo c'è il merito.è una manovra inadeguata", le parole didi Italia Viva.... Raffaella. Corsi e ricorsi per il direttore editoriale di Libero che sottolinea: 'La cosa non mi stupisce. Sono convinto cheManovra, con tutti i difetti che può avere, è migliore di ... Manovra: Paita, 'ottenuto rispetto democrazia' - MetroNews (Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2022 'Ci siamo battuti perchè i diritti delle opposizioni venissero rispettati. Ma oltre a un tema di metodo c'è ...L'approvazione definitiva della legge di Bilancio è fissata per domani mattina. L'Aula del Senato darà il suo via libera alla ...