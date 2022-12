Padova | anziana uccisa | figlia fermata chiedeva soldi a genitori

Il Fatto Quotidiano

C'è un fermo nelle indagini sulla coppia di anziani massacrata nella loro casa a San Martino di Lupari, in provincia di. Si tratta della figlia maggiore dell'uccisa. Diletta Miatello, 51 anni, è sospettata di aver ammazzato la madre Maria Angela Sarto di 84 anni, e di aver ferito il Giorgio Miatello, 89 ...Si tratta della figlia maggiore dell'donna uccisa nella sua casa a San Martino di Lupari , in provincia di. Il marito è stato gravemente ferito durante l'aggressione. La decisione del ... Padova, anziana morta e marito in fin di vita: fermata la figlia. Da lei nessuna ammissione A San Martino d Lupari, in provincia di Padova, una donna di 84 anni, Maria Angela Sarto, è stata trovata morta in casa. Ferito gravemente il marito, di 89 anni. A scoprire il fatto una delle due figl ...La 51enne Diletta Miatello, ex vigilessa, è stata fermata per l'omicidio della madre, l'84enne Maria Angela Sarto, a San Martino di Lupari (Padova).