Padova | anziana trovata morta in casa | grave il marito | fermata una delle due figlie

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Una donna di 84 anni è statanella suain via Galilei a San Martino di Lupari, in provincia diil89enne, anche lui feritomente e ricoverato in condizioni disperate. Un massacro che ha sconvolto l’intera comunità. A dare l’allarme la figlia minore della coppia. La sorella più grande invece, una ex vigilessa, inizialmente era irreperibile ma, alcune ore, è stata rintracciata a Romano d’Ezzelino, in provincia di Vicenza. Diletta Miattello, 51 anni, viveva con i genitori in una villetta bifamiliare e ora si trova in stato di fermo ed è accusata di omicidio e tentato omicidio. Sentita dal pm dopo il fermo, tuttavia, da parte della donna non c’è stata alcuna ammissione. L’arma del delitto non è stata ancora individuata. Ma si ...

Un'donna è stata trovata morta nella sua casa di San Martino di Lupari, in provincia di, mentre il marito è stato rinvenuto ferito, in gravi condizioni, per un trauma alla testa. La ...... 51 anni, la figlia maggiore dell'uccisa - il marito è stato ferito gravemente - nella sua casa a San Martino di Lupari, in provincia di. La decisione è giunta al termine dell'... Padova: anziana uccisa in casa, il marito ferito in modo grave. Fermata una delle figlie SAN MARTINO DI LUPARI (PADOVA) - Un fermo del pm per omicidio e tentato omicidio è stato disposto nella tarda serata di ieri nei confronti di Diletta Miatello, 51 anni, la figlia ...