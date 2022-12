Il Primato Nazionale

...nulla vale il fatto che poi quel pronunciamento sia stato ritirato perché il ricorrente... presidente del triestino Consorzio italiano di solidarietà, ente che sidell'accoglienza ...L'organizzazione non governativa americana Freedom House , che sidi monitorare lo stato di ... Secondo Mosharraf Zaidi , un analista politicosentito da Deutsche Welle , "il premier ... Pachistano occupa edificio della parrocchia: “Era disabitato, quindi diventa mio” Un extracomunitario privo di documenti è stato denunciato per violazione di domicilio ad Ancona: avrebbe scassinato la serratura di una casa parrocchiale, pretendendo inizialmente di occuparla senza p ...Cosa è successo al pakistano che ha vissuto in uno stato di sonno ininterrotto per un anno e quattro mesi ed è stato anche processato, in parte, in queste condizioni Lo hanno soprannominato “il simul ...