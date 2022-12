Otto aziende bergamasche premiate per l’attenzione all’ambiente

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Bergamo.per i loro comportamenti virtuosi a livello ambientale. È per qualificare e rafforzare l’impegno sostenibile di imprese e associazioni del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti e delle professioni che è nato “Imprendigreen”, l’iniziativa di Confcommercio che costituisce l’asse portante del più ampio progetto confederale “Confcommercio per la sostenibilità” con il quale la Confederazione intende offrire il suo contributo al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Nella nostra provincia sono stateEnoteca Wimpy di Albino, ValorePiù di Treviolo, Albergo Centrale di San Pellegrino Terme, Nme Srl di Bergamo, Antica Locanda Roncaglia di Corna Imagna, Power.it di Bergamo, Syrio Srl di Bergamo e Frigogelo di Azzano San Paolo. Il ...

L'Eco di Bergamo

I sigilli sono stati apposti ade immobili intestati a Luppino e alla moglie Pala Maggio. ... frazione marinara di Campobello di Mazara,lingotti e centinaia di migliaia di euro in ...Nell'abitazione a Tre Fontane, frazione marinara di Campobello di Mazara, trovaronolingotti ... Vanno in confisca anchee immobili, intestati a Luppino e alla moglie Pala Maggio. Per ... Assegnato a otto aziende il marchio di «Imprendigreen» Per i soccorritori non è stato semplice recuperare la salma 1' DI LETTURA Un operaio egiziano di 52 anni, questa mattina, è morto stato stritolato da un compattatore di auto, all’interno della ditta R ...L’uomo è considerato il “re delle scommesse”: ritenuto “socialmente pericoloso”, è stata decisa anche la sorveglianza speciale per tre anni e mezzo da scontare se diventerà definitiva la condanna subi ...