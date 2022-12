Ostia | la fuga di Maria dagli usurai | «Scappata per salvare i miei figli I clan mi hanno proposto di prostituirmi»

ilmessaggero.it

Ha trovato il coraggio di denunciare per mettere al sicuro i figli che ancora adesso, a distanza di due anni, non sanno cosa è stata costretta a subire la loro mamma strozzata dagli usurai di. Quando la incontriamo, Maria (nome di fantasia), 51 anni, accetta di raccontare il suo calvario. È un fiume in piena, ma i suoi occhi, spesso lucidi, esprimono tutto il terrore e il dolore che ...È inda Casarsa della Delizia, il paesino del Friuli dove viveva, perché un giornale locale lo ... Pier Paolo Pasolini muore in circostanze a dir poco misteriose all'Idroscalo di. Il suo ... Ostia, la fuga di Maria dagli usurai: «Scappata per salvare i miei figli. I clan mi hanno proposto di prostitu Ha trovato il coraggio di denunciare per mettere al sicuro i figli che ancora adesso, a distanza di due anni, non sanno cosa è stata costretta a subire la loro mamma strozzata dagli usurai ...Tragedia sfiorata a causa di una fuga di gas durante un pranzo di Natale con circa 200 persone nell'oratorio Sant'Ugo di viale Cavalieri, in zona Serpentara, a Roma. Quattro persone sono svenute dopo.