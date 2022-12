Oroscopo Branko Mercoledì 28 Dicembre 2022 | Sagittario caotico

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) L’diper oggi,28Ariete Qualche volta siete costretti a fare cambiamenti non programmati. Toro Luna in Pesci si mostra grande amica del vostro cielo. Gemelli Plutone è ben piazzato in Capricorno, il segno del vostro rinnovamento. Cancro Quando Cancro ha la propria madrina celeste, Luna, in posizione stimolante come questa tutto diventa più sereno. Leone Tante idee e grandi propositi, forse troppi. Vergine Certo che la famiglia vi impegna molto, il matrimonio ancora di più ma è così quando Luna è in questa posizione. Bilancia Giove nella casa della coppia da qualche discussione di troppo ma segue le persone che cercano novità. Scorpione Bellissima questa Luna in Pesci nel vostro punto più alto. Questo vuol dire ...

Ariete la Luna e Marte oggi non si uniscono. Toro è probabile che oggi sarai teso per una questione di denaro. Gemelli ti risentirai per quella persona che cerca di darti ordini. Sagittario L'esercizio ti aiuterà a rimanere in sintonia e anche a migliorare la tua autostima. Non avere fretta perché ...