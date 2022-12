Oroscopo Branko 29 dicembre 2022 | quali saranno i segni fortunati di oggi?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)29. Trascorso il Natale, la notte più frizzante dell’anno sta per arrivare!sono i vostri programmi per il Capodanno, lo trascorrerete a casa o in un locale? Senza dubbio sono molti i propositi e gli auguri pronti a fare capolino con l’arrivo del nuovo anno ma scommetto che, tra un desiderio e l’altro, siete tutti curiosi di sapere come andrà questo giovedì ancora così magico e speciale. Cipiùdi altri in amore? E sul lavoro? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni, sempre puntuali, dell’amato astrologo2023, le previsioni (amore e lavoro) per tutti i: la classifica del prossimo ...