Orietta Berti si commuove a Domenica In è il mio primo Natale senza il mio cane Otello è morto pochi giorni

Liberoquotidiano.it

Leggi Anche 'MCS',: 'Potevo posare nuda ma mia suocera...' Leggi Anche 'Maurizio Costanzo Show', su Canale 5 si apre il sipario della 40esima edizione Il ragazzo aveva proseguito ...Poi è arrivata la volta di, che dalla prossima edizione non ci sarà, infatti sarà sostituita dai Ricchi e Poveri. Ma la figlia di Al Bano (che ha svelato il suo dolore di recente) non ... Orietta Berti, "il mio primo Natale senza di lui". Lacrime dalla Venier Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli, Giulia Salemi e Orietta Berti, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, hanno detto la loro sulla ...La sera della Vigilia, Canale 5 ha trasmesso il concerto de Il Volo ma Natale in Vaticano non è saltato e verrà recuperato ...