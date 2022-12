(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Ti piacerebbe lavorareoperatore ecologico a? Gi Group, multinazionale specializzata nella ridi personale per le piccole, medie e grandi aziende, seleziona con urgenza addetti allo spazzamento per garantire la pulizia e il decoro delle strade della Capitale. Le risorse dovranno rimuovere fogliame e piccoli rifiuti attraverso l’utilizzo di scope o soffiatori.posso candidarmi al ruolo di operatore ecologico a? Requisiti: licenza media, buona manualità, serietà, patente B, disponibilità part-time su turni anche notturni. Per questa attività è prevista una retribuzione mensile di 1.178,44per un periodo determinato che sarà definito in sede di colloquio. Gi Group, prima Agenzia per il Lavoro Italiana con oltre 200 filiali sul territorio nazionale e più di ...

L'Assessore Lorenzo Barbero ha sottolineato che, 'come Amministrazione Comunale, abbiamo voluto fortemente questo evento, un modo semplice per ringraziare gliche quest'anno, dopo l'...... mentre gli imballaggi biodegradabili edsono ormai la norma . Anche i meccanismi di ... I vettori e glidi ricondizionamento al dettaglio stanno crescendo, ma le iniziative degli OEM ... Operatori ecologici a Roma, azienda cerca dipendenti per mantenere pulita la città: come candidarsi, più di 1.150 euro al mese Dopo la festa, i rifiuti. Puntuali come ogni anno, a dispetto del lavoro degli operatori ecologici. Scartati i regali di Natale ...Una città in balia dei rigattieri. E' questa ormai la triste constatazione fatta dai cittadini stabiesi e dagli stessi operatori ecologici che quotidianamente si trovano difronte queste scene di degra ...