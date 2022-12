Operaio muore durante lavori per metanodotto in Umbria

Undi 36 anni originario della Campania è morto mentre era intento nei lavori di posizionamento di un metanodotto nel comune di Castel Viscardo. Lo si apprende dai vigili del fuoco intervenuti ...La capitale francese è ricca di soggetti che suscitano il suo interesse, quali il mondo, ... Ed è proprio qui, in Indocina, nel 1954, che, ucciso da una mina antiuomo mentre documenta la ...Un operaio di 36 anni originario della Campania è morto mentre era intento nei lavori di posizionamento di un metanodotto nel comune di Castel Viscardo. Lo si apprende dai vigili del ...Un operario di 36 anni, residente nella provincia di Avellino, è morto in seguito a un incidente che si è verificato in un cantiere a Viceno, nel comune di ...