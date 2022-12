Operaio morto in Umbria | la dinamica dell' incidente sul lavoro Cosa è successo

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Le testimonianze dei colleghi: Carlo Clemente è caduto in uno scavo profondo 5 metri e ha battuto la testa su una pietra sporgente. Indagini in corso per capire se siano state rispettate tutte le ...

Le testimonianze dei colleghi: Carlo Clemente è caduto in uno scavo profondo 5 metri e ha battuto la testa su una pietra sporgente. Indagini in corso per capire se siano state rispettate tutte le ...... devastante e struggente, di uninterinale dentro a una fabbrica di confezionamento del pesce e poi in un mattatoio. Alla linea è il primo e unico libro di Ponthus: ènel 2021 proprio ...Ennesima tragedia sul luogo di lavoro a pochi giorni dall'arrivo del 2023. Sul posto le forze dell'ordine per ricostruire l'accaduto.Proseguono anche negli ultimi giorni dell'anno gli incidenti sul lavoro in Italia. È stato trovato morto mercoledì pomeriggio dai sanitari del 118 e vigili ...