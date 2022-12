Operaio campano muore durante i lavori per il metanodotto in Umbria

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUndi 36 anni originario della provincia di Avellino è morto mentre era intento neidi posizionamento di unnel comune di Castel Viscardo. Lo si apprende dai vigili del fuoco intervenuti con la squadra del distaccamento di Orvieto. L’incidente è avvenuto in località Viceno. Sul posto i carabinieri ed l’Asl per gli accertamenti del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

umbriaON

Infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di ieri a Monte San Giovanni, ferito undi 38 anni. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con un'ambulanza e un'automedica. È stata allertata anche una eliambulanza, ma fortunatamente le condizioni dell'uomo, ......condanna per l'azione violenta e il comportamento illecito e oltraggioso da parte di un... Il capoluogosi contraddistingue per le sue 125.119 denunce, 4.217 ogni 100mila abitanti, di ... Operaio campano di 36anni muore a Castel Viscardo Un operaio di 36 anni originario della Campania è morto mentre era intento nei lavori di posizionamento di un metanodotto nel comune di Castel Viscardo. Lo si apprende dai vigili del fuoco intervenuti ...Alle critiche dell'opposizione per la città invasa dai rifiuti si aggiungono quelle della Cgil per le continue assunzioni di dirigenti.