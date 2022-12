OnlyFans | impazza il dick rating | gli uomini pagano per avere recensioni sul proprio pene

Leggi su tpi

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Sule sorprese non finiscono mai. Ecco che spunta un nuovo trend. La moda del momento riguarda gli, in particolare. Alcuni infatti non vedono l’ora di accumularesul loro. Il fenomeno è meglio conosciuto come “”, letteralmente “valutazione del”, e suè diventato un vero etrend. Ma vediamo insieme come funziona. L’utente manda il video o la foto del suoa una creator. Lei si prende il suo tempo per analizzare, confrontare, valutare. E poi risponde con un video (a pagamento) in cui dà il suo giudizio sulin oggetto. Un giudizio meramente personale. Ma se l’utente non è soddisfatto della recensione può avvalersi di altri punti di ...