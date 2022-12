Olimpiadi 2036 | l’India valuta la candidatura Ministro sport | “È il momento giusto”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tra i paesi che pensano a candidarsi per ospitare i Giochi Olimpici delc’è anche. A rivelarlo è ildello, Anurag Thakur, che al ‘Times of India‘ ha detto che il paese sta lavorando ad un progetto da presentare in occasione della Sessione del Cio, a Mumbai nel 2023. “Si tratta di un evento prestigioso pered il governo sosterrà qualsiasi misura da intraprendere per fare un’offerta. È il“. L’idea del paese è quella di concentrare l’evento nello stato del Gujarat, con la cerimonia d’apertura che si terrebbe ad Ahmedabad, città di 3.5 milioni di abitanti.Face.

Più lontano, il Qatar e l'Arabia Saudita stanno valutando separatamente di candidarsi per ledel, ma potrebbero unire le forze. Egitto e Turchia stanno rimuginando le loro candidature ...(Photo by Glyn KIRK / AFP) Il Qatar è solo l'inizio: l'Arabia Saudita vuole i Mondiali 2030 e leL'Arabia Saudita ha un piano, una doppia offerta indecente: vuole ospitare le... Olimpiadi 2036, l'India valuta la candidatura. Ministro sport: "È il ... L'India sta valutando "molto seriamente" l'ipotesi di candidarsi per ospitare le Olimpiadi del 2036 e il ministro dello sport, Anurag Thakur, ha spiegato al 'Times of India' che nella Sessione del Com ...