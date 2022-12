Ok Corte Conti a nuovo Dpcm privatizzazione Ita

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Ok delladeialla registrazione delper la modifica della procedura didi Ita Airways. Il via libera al decreto della Presidenza del Consiglio è stato dato il 23 dicembre con registrazione di protocollo 1889 e ritrasmesso alla Pec della presidenza del Consiglio sempre il 23 dicembre con protocollo 61453. A breve si definirà quindi il futuro della compagnia aerea, per cui Lufthansa sta preparando l'offerta. Dopo il via libera delladei, resta infatti da attendere la pubblicazione in Gazzetta ufficiale deldel 21 dicembre scorso sulle modalità didi Ita. Dunque, Lufthansa scalda i motori, mandando a pieni giri la fase finale del negoziato con il Tesoro per l’ingresso ...

AGI - Agenzia Italia

Roma, 27 dicembre 2022 - Via libera alla registrazione del nuovo Dpcm,da parte delladeied approvato dal Consiglio dei Ministri la scorsa settimana, per modificare la procedura della privatizzazione di Ita Airways. Lo start al decreto della Presidenza del Consiglio , che ......di bilancio così andiamo ad accantonare 68 milioni di euro che serviranno per creare un accantonamento positivo per sostenere e coprire alcune irregolarità segnalate dalladei', dice in ... Ok della Corte dei Conti alla privatizzazione di Ita Airways La minoranza ha presentato una segnalazione alla Corte dei Conti per interventi comunali su edifici non pubblici. Cambiati gli atti sulla chiesa di San Rocco ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...