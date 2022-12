OBIETTIVO COPPA ITALIA CON LA TRASFERTA A CANTU’

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Niente riposo per la Kemas Lamipel S. Croce, reduce dalla bella vittoria interna contro la Consar RCM Ravenna. I tre punti conquistati hanno lanciato i biancorossi in quarta posizione, ma è già tempo di tornare in campo, è il momento dellaDel Monte, manifestazione che rappresenta uno dei due obiettivi stagionali oltre al campionato. I Lupi si sono qualificati ai quarti di finale in virtù del sesto posto in classifica ottenuto alla fine del girone di andata. La formula dellaprevede l’incrocio ad eliminazione diretta tra le prime otto: la prima contro l’ottava (Tonno Callipo Vibo Valentia-BAM Acqua S. Bernardo Cuneo), la seconda contro la settima (BCC Castellana Grotte-Delta Group Porto Viro), e, appunto, la terza contro la sesta, Pool Libertas Cantù contro Kemas Lamipel S. Croce. Completa il tabellone lo scontro tra ...

