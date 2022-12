Nuovo nome per il Napoli | piace il centrocampista dell’Atalanta

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha evidenziato la situazione delanche in merito al calciomercato azzurro. Tra i nomi accostati alla squadra azzurra, spunta anche quello delTeun Koopmeiners. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione dal quotidiano sportivo. Koopmeiners: quanto vale il? Stando a quanto riportato, ilstarebbe studiando il colpo Koopmeiners, faro del centrocampodi Gasperini e protagonista dell’ultimo Mondiale in Qatar. Il Corriere dello Sport ha sottolineato come l’olandese piaccia molto agli azzurri ed è considerato un calciatore in grado di garantire il salto di qualità. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) Piccolo problema è ...

Sportitalia

Tuttavia, la numerazione e ilin codice del POCO C50 suggeriscono che ildispositivo dovrebbe essere una versione rinominata del Redmi A1 Plus, un telefono cellulare entry level lanciato ...A dire il vero dalla 'soffiata' dell'insider cinese non emerge nulla diriguardo il prossimo ... non è una piuma: la bilancia si ferma oltre i 310 grammi , quando la concorrenza diGalaxy Z ... Atletico Madrid, nuovo nome per l'attacco: piace Borja Iglesias L'Argentina di Lionel Scaloni è ancora in festa per il successo ai Mondiali in Qatar. La Nazionale albiceleste, grazie alla vittoria ai danni della Francia del Ct Didier Deschamps, ha trionfato alla… ...Chanel Totti ha un nuovo ammiratore segreto. La figlia dell'ex Capitano della Roma e di Ilary Blasi ha ricevuto per Natale un regalo speciale da parte di un corteggiatore, ...