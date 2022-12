Nuove telecamere per controllare e prevenire reati - Cronaca - lanazione.it

LA NAZIONE

Al momento ce ne sono 21 in grado di riprendere vie, piazze e parchi, presto ce ne saranno altre ...Continuano gli investimenti in tema di videosorveglianza nella zona mare della città, con l'installazione di 19di ultima generazione lungo il Parco del Mare finalizzate a garantire prestazioni di presidio più efficienti e funzionali alla sicurezza pubblica. Occhi elettronici che sono già in ... Nuove telecamere per controllare e prevenire reati In attesa della conclusione degli ultimi lavori per il dissequestro, previsto a metà marzo, la Federazione ciclistica e il Comune pensano al rilancio dell’impianto ...PORTO SANT’ELPIDIO - Dopo le telecamere in centro e nelle zone franche dello spaccio arriva la videosorveglianza anche in campagna, laddove si registrano raid a raffica nelle ultime settimane ...