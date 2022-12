(Di mercoledì 28 dicembre 2022) La chiusura del cerchio. Nella giornata di ieri una sorta di fulmine a ciel sereno c’era stato nel mondo delazzurro. Il riferimento è all’interruzione del rapporto trae Andrea Sabino, sodalizio avviato nel 2021 con la decisione importante didi lasciare Legnano e lo storico coach Gianni Leoni. Una scelta di vita, considerando il trasferimento a Caserta, che non ha avuto un seguito in vista della stagione prossima. E così la primatista italiana dei 100 rana, pluri-medagliata agli Europei e finalista mondiale, si trova nuovamente a fare i conti con un grande cambiamento in una fase importante della propria carriera, pensando alla prossima rassegna iridata di Fukuoka e soprattutto alle Olimpiadi di Parigi del 2024. La soluzione è stata trovata:...

OA Sport

... ovvero il campionato nazionale a squadre che rappresenta lo "scudetto del". La Virtus ...Sparvieri nei 100 farfalla e staffette, Marina Luperi nei 200 delfino, Hanna Stefanini negli 800 ...... ho deciso di interrompere il rapporto conCastiglioni, essendo venute meno le condizioni per continuare insieme il percorso intrapreso". Non è quindi chiaro cosa sia successo ma di certo ... Nuoto, Arianna Castiglioni sarà allenata da Cesare Casella: l'azzurra si unirà al gruppo con Martina Carraro Cambio di allenatore per Arianna Castiglioni. Si divino la sua strada e quello del tecnico Andrea Sabino. Ad annunciarlo lo stesso allenatore tramite un post sui social: “Al fine di tutelare gli atlet ...Sta per chiudersi un anno ricco di sport che si è aperto con l’espulsione di Djokovic dall’Australia ed è proseguito con una serie di successi (dal nuoto alle moto) e qualche delusione ...