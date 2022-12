Nizza-Lens giovedì 29 dicembre 2022 ore 21 | 00 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Ildi Haise è da molti dipinto come la più grande sorpresa della stagione; ma la classifica e il rendimento dei Sang et Or viene da lontano, ed è frutto di una programmazione triennale e ha come simbolo il suo tecnico Haise, uno che si è fatto la gavetta e ha sposato appieno il progetto della società. La sfida di oggi vede InfoBetting: Scommesse Sportive e