Nigeriano con precedenti blocca un autobus urlando “sono evaso dal Beccaria” | denunciato

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Ha costretto alcuni passeggeri di undi Milano a scendere precipitosamente mentre urlava di essere “dal” di Milano ilfermato dai carabinieri. Ma, in realtà, la risorsa boldriniana che ieri notte ha scatenato il panico fra le persone a bordo del mezzo non aveva nulla a che vedere con i fuggitivi del carcere minorile, tre dei qualiancora in fuga. Per questo un 27enne, con, è statola notte scorsa dai carabinieri del nucleo radiomobile di Milano con l’accusa di interruzione di pubblico servizio proprio per aver costretto l’autista ad interrompere la corsa. Il blitz delè avvenuto attorno alle 2 di notte in viale Bligny, zona Bocconi. È lì che l’autista ...