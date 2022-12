Niente fondi in manovra per tumori e pronto soccorso | ma la sanità italiana crolla Ecco i numeri

Leggi su open.online

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Il ministro dellaOrazio Schillaci aveva annunciato che nellasarebbero entrati con un emendamento 10 milioni per la prevenzione deinel 2023, e altrettanti nel 2024. Soldi che però non sono stati trovati e il Piano Oncologico Nazionale, che aveva l’obiettivo di potenziare le strategie e e le azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l’assistenza a 3,5 milioni di malati oncologici, è rimasto senza. Non solo, nella legge di bilancio non ha trovato spazio nemmeno l’incremento di 200 milioni di euro dell’indennità degli operatori sanitari del, che erano stati promessi dal governo. Il motivo dello stanziamento era stato spiegato dallo stesso ministro in un’intervista a La Stampa. Chi lavora nei reparti emergenziali non fa attività ...