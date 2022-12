(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Christophe, allenatore del PSG, ha spiegato come il brasiliano abbia lavorato duramente per guarire dall'

Pianeta Milan

... Donnarumma; Mukiele, Sergio Ramos, Marquinhos, Bernat; Fabian Ruiz, Verratti, Vitinha; Soler; Ekitike,. Allenatore. ChristopheSTRASBURGO (3 - 5 - 2): Sels; Le Marchand, Nyamsi, ...Commenta per primo Christophe, tecnico del PSG, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani con lo ...Jr 14. Juan Bernat 15. Danilo Pereira 16. Sergio Rico 17. Vitinha 19. ... Neymar, Galtier parla del suo infortunio alla caviglia | VIDEO Il Dream team parigino torna in campo per la sedicesima giornata di Ligue 1 contro la penultima della classe. Ecco l'analisi del match ...Il Dream team parigino scende in campo per la sedicesima giornata di Ligue 1 contro la penultima della classe. Ecco l'analisi del match ...