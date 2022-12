Netflix | le novità di gennaio 2023 | serie tv e film

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)TV.ha in serbo nuove ed entusiasmantiper. Ecco infatti che la piattaforma di streaming più utilizzata al mondo ha rivelato che per il prossimo mese ci saranno nuove scottanti e succosetv e. Saranno disponibili per tutti coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento. Andiamo a vedere nello specifico. >> “Un’estate fa”, nella nuovaSky con Lino GuancialediEccoci arrivati alla fine di questo dicembre 2022, che ci ha portato sugrandie attesi sequel. Come da prassi ormai il sito di streaming online decide di pubblicare in anteprima cosa andremo ...

Telefonino.net

... come riportato anche da The Gamer sembra proprio che siano in arrivo interessanti. Nella ... Inoltre, sappiamo anche cheha deciso di puntare sulla proprietà intellettuale per la ...La, come dimostra il successo della prima stagione e come Mediaset si augura per la seconda ... una prima stagione in sei puntate in streaming suad ottobre e una seconda annunciata, ... Netflix: a gennaio 2023 ti aspettano tantissime novità