Nessun accordo sul decreto rave | si va verso la seduta fiume Ciriani | «Opposizione irragionevole | usiamo la ghigliottina»

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) «Dobbiamo restare a Roma fino al 30 dicembre». «Sì, ma fino a che ora?». «A me hanno detto fino al primo pomeriggio». «Hai spostato il volo?». Al termine della conferenza dei capigruppo alla Camera, i deputati hanno iniziato a riorganizzare i piani per la fine dell’anno. Nel transatlantico, per alcuni minuti, sono circolati discorsi da agenzia viaggi. L’auspicio era trovare untra maggioranza e opposizioni per chiudere entro domani, 29 dicembre, la pratica sul cosiddetto. Invece, la mancata intesa fa restare in piedi tutti i 157 ordini del giorno. Saranno illustrati oggi pomeriggio, dopo la chiama nominale sulla questione di fiducia posta dal governo, che comincia alle 17.25. I capigruppo della maggioranza hanno chiesto a tutti i parlamentari di essere presenti per votare la delibera sulla...