Nel 2023 gli italiani continueranno a prendere mazzate? Il Paese è stanco

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Sta per cominciare quello che si annuncia come il peggiore anno della storia d’Italia. Al governo dei sedicenti migliori è subentrato quello dei peggiori dichiarati, auspice lo sciagurato Pd che precipita inevitabilmente verso la propria autorottamazione sull’altare del capitale e della Nato, dopo essere riuscito nei suoi circa trent’anni (inglobando le varianti precedenti del virus) di storia ingloriosa a liquidare ogni speranza delle masse lavoratrici in un futuro migliore e aprendo quindi la strada alla destra peggiore ben simboleggiata dall’orrida Trimurti Meloni/Siva, Salvini/Visnù e Berlusconi/Brahma. Al Moloch in questione siamo chiamati a sacrificare praticamente tutto. Il fascismo 2.0 della signora Giorgia Meloni costituisce a ben vedere la migliore incarnazione possibile dei desideri proibiti delle classi dominanti italiche. In primo piano lo schieramento senza se e senza ...