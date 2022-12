NBA | lo sloveno Luka Doncic nella storia

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Prima tripla doppia da 60, 21 e 10 di sempreè, se ce ne fosse bisogno,nell’Olimpo dellaNBA. Il giocatore, punto di riferimento dei Dallas Mavericks fa qualcosa mai fatto da nessuno.mette a segno una tripla doppia da 60 punti, 21 rimbalzi e 10 assist, mai nessuno dalle vecchie glorie NBA fino a LeBron o Kobe, ci era uscito. Lo fa, tra l’altro a modo suo, consegnando la vittoria ai Mavs che a 27 secondi della fine erano sotto contro i New York Knicks. Proprio loriapre il match e poi nel supplementare mette a referto 7 punti e altri tre rimbalzi. Porta cpsì il suo totale a 60 punti (per lui personal best e record di franchigia), 21 rimbalzi (anche questo ...

Sky Sport

...e importante di una prestazione che resterà nella storia- la prima da almeno 60 punti, 20 rimbalzi e 10 assist di sempre - è arrivato quando allo scadere dei regolamentari l'All - Star...Poi però losale in cattedra portando i suoi all'overtime a quota 53 punti, cifra che già rappresentava il suo personal best in carriera. Nel supplementare lofa di meglio: segna ... NBA, Luka Doncic segna il canestro del pareggio e balla: "Pensavo avessimo vinto" Per la prima volta un giocatore ha segnato 60 punti con almeno 20 rimbalzi e 10 assist. Grazie allo sloveno Dallas ha battuto in rimonta New York ...Lo sloveno guida Dallas al successo contro New York firmando una prestazione mai vista. Sua la giocata che porta la sfida all'overtime: libero sbagliato ...