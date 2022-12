Nazionale | svelata la nuova maglia Away di Adidas FOTO

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Il legame tra FIGC e Puma, sponsor ufficiale dellaitaliana, è terminato dopo 20 anni: durante la partnership, si è potuto godere delle vittorie del Mondiale 2006 e di Euro2020, ma si sono vissute anche diverse delusioni, come le mancate qualificazioni ai mondiali per due volte di seguito. A subentrare a questa storica relazione è, una delle marche più gettonate nel mondo del calcio. Laitaliana si prepara a vestire le nuove maglie Dopo aver presentato laHome, con un azzurro classico, in queste ultime ore è stata rivelata anche la, per le partite lontane dall’Italia. A dare la notizia è FootyHeadlines.com: “Possiamo darvi una prima anteprima del design dellada trasferta dell’Italia 2023. È prodotto da ...