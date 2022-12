Navi russe nel Mediterraneo | l’ammiraglio | “Le stiamo seguendo” Cosa ci fanno e quante sono

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Roma, 28 dic – Nel Marsi aggiranoe a osservarle da vicino è la Marina Militare italiana. Avvistate più volte negli scorsi mesi, adesso a confermarne la presenza èAurelio De Carolis, comandante in capo della Squadra Navale.De Carolis: “Confermo presenzanel, lesorvegliando” “Confermo la presenza dinel. Per cui a noi il compito di sorvegliare ile controllare da vicino queste. Un forte messaggio dal punto di vista della comunicazione strategica che l’alleanza dà”, ha detto De Carolis rispondendo a una precisa domanda dei ...

