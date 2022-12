Navi russe nel Mediterraneo | l' ammiraglio De Carolis conferma | ' Le sorvegliamo da vicino'

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Allarmenel. Are la notizia uscita nelle scorse settimane, è il comandante in capo della Squadra Navale, l'di squadra Aurelio De. 'Confermo la ...

ilmessaggero.it

Allarmenel Mediterraneo . A confermare la notizia uscita nelle scorse settimane, è il comandante in capo della Squadra Navale, l'ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis . 'Confermo la presenza di ......islamiche iraniane hanno prestato servizio come consiglieri militari delle forzein Ucraina, ... con Teheran che ha ripreso a minacciare le, così come la navigazione marittima nella regione . ... Guerra, navi russe nel Mediterrano. De Carolis: «Massima sorveglianza» "È dall'inizio dell'anno che il nostro impegno si è intensificato". Così l'Ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis, rispondendo ai cronisti al termine cerimonia di avvicendamento del Comando tattico ...Allarme navi russe nel Mediterraneo. A confermare la notizia uscita nelle scorse settimane, è il comandante in capo della Squadra ...