Nasconde 20mila euro di buoni postali nel camino | la moglie accende il fuoco per Natale e li brucia

Leggi su tpi

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Ventimilaandati letteralmente in fumo. Da anni un uomo residente a Roma, nel quartiere Monteverde,vadifruttiferineldella sua abitazione, in via dei Quattro venti, per poi spostarli a ridosso delle festività ed evitare così che finisseroti. Fino a questo, quando laha inconsapevolmente datoai risparmi della famiglia. “Quando ho visto le fiamme, stavo per svenire”, il racconto dell’uomo a Il Messaggero. “Pensavo fosse un luogo sicuro dove i ladri non sarebbero mai andati a cercare”, ha aggiunto. “Mianon lo sapeva che li avevo nascosti lì. Ogni anno, prima dire il ...