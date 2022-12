La Stampa

Per una coppia di Roma questo Natale del 2022 sarà indimenticabile, ma purtroppo per un evento nefasto. Protagonista di questa incredibile storia, raccontata da Il Messaggero, è il signor Mario che ...Ventimila euro in buoni postali andati letteralmente in fumo. Un uomo ha nascosto i buoni fruttiferi postali nel caminetto, ma la moglie l'ha acceso per Natale e li ha bruciati. "Quando ho visto le ... Nasconde 20mila euro di buoni postali nel caminetto: la moglie accende il fuoco e brucia tutto «Quando ho visto le fiamme, stavo per svenire». Aveva nascosto 20mila euro di buoni fruttiferi postali nel caminetto, ma la moglie l'ha acceso per Natale e l'ha bruciati. È accaduto a Roma, nel… Leggi ...Era un posto sicuro, dove i ladri non sarebbero mai andati a cercare. Così un uomo del quartiere Monteverde, a Roma, ha giustificato il nascondiglio scelto per 20mila euro di buoni fruttiferi postali.