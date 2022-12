Nasconde 20 mila euro in buoni postali nel camino ma la moglie lo accende per Natale e li brucia

Open

Un investimento, è il caso di dirlo, davvero poco "fruttifero" quello che ha fatto un uomo a Roma. Per evitare che 20euro di buoni postali potessero essere trovati dai ladri, ha pensato bene di nasconderli nel caminetto. Ma la moglie, che non sapeva nulla, ha deciso di accendere il fuoco nonostante le ...... in base al gergo sindacale) dal 2001 a oggi si è decisamente dimezzato lo storico distacco tra la Cisl scuola e la Flc Cgil, passando da un vantaggio di circa 50iscritti ai 23di oggi. ... Roma, nasconde 20 mila euro in buoni postali nel camino ma la ... Era un posto sicuro, dove i ladri non sarebbero mai andati a cercare. Così un uomo del quartiere Monteverde, a Roma, ha giustificato il nascondiglio scelto per 20mila euro di buoni fruttiferi postali.Un investimento, è il caso di dirlo, davvero poco “fruttifero” quello che ha fatto un uomo a Roma. Per evitare che 20 mila euro di buoni postali potessero essere trovati dai ladri, ha pensato bene di ...