Nasconde 20 mila euro di buoni postali nel caminetto | la moglie accende il fuoco Lui | “Quando ho visto le fiamme stavo per svenire”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) “holeper“. Così un uomo residente in via dei Quattro Venti nel quartiere Monteverde (Roma) ha raccontato al Messaggero quello che ha provatoha20difruttiferi bruciare neldi casa. Cosa è accaduto? La, ignara che ifossero nascosti lì, ha pensato dire il. L’uomo ha spiegato che ifinivano lì ogni anno: secondo lui si trattava di un nascondiglio a prova di ladri. Ma non a prova di: “Ogni anno, prima dire il, li ...

Open

...sportivo per il lancio di una bottiglietta d'acqua e di una moneta ha inflitto l'ammenda di 2... Bandecchi politico nonl'intenzione di candidarsi a sindaco della città di Terni e magari ...... in base al gergo sindacale) dal 2001 a oggi si è decisamente dimezzato lo storico distacco tra la Cisl scuola e la Flc Cgil, passando da un vantaggio di circa 50iscritti ai 23di oggi. ... Roma, nasconde 20 mila euro in buoni postali nel camino ma la ... Cronaca di un disastro annunciato ma non auspicato. Per chi segue le recenti cronache rossoverdi, il periodo contemporaneo somiglia sempre più a quello del primo Stefano Bandecchi quando ...Ventimila euro andati letteralmente in fumo. Da anni un uomo residente a Roma, nel quartiere Monteverde, nascondeva 20mila euro di buoni fruttiferi postali nel camino della sua abitazione, in via dei ...