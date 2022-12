napolipiu.com

...per primo Ilpuò tornare a bussare alla porta del Lille . Dopo l'affare Osimhen, il nome nuovo sul taccuino del DS Giuntoli, stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport , è...suDjaló Tutte le news sul calciomercatoe sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie Napoli su Tiago Djalo, Giuntoli vuole bruciare la concorrenza, trattativa aperta Il difensore è valutato 15 milioni dal Lille: Giuntoli prova a bruciare tutti. L'altra tentazione è Koopmeiners, prof del centrocampo che costa 40 milioni. Vicina la definizione con la Samp dello scam ...Napoli d’anticipo Tiago Djaló, ecco il blitz. Sul Corriere dello Sport si racconta del forte interesse del club azzurro per il difensore in forza al Lille: "Per quel che riguarda la difesa, il ds Giun ...