Napoli | ragazzini accoltellano alle gambe un venditore ambulante | aveva difeso la sua merce

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Una banda digiovanissimi lopreso di mira. Voleva rubare la sua, esposta in via Cesario Console, a pochi passi da piazza Plebiscito, in pieno centro a. Ma ildi 43 anni, originario del Bangladesh, ha provato a difendersi e per questo è stato aggredito e accoltellatocon una lama di piccole dimensioni. È successo nella serata del 27 dicembre, poco prima delle 20. Alla vittima, trasferita all’ospedale San Paolo, sono state diagnosticate ferite da arma da taglio all’arto inferiore destro, guaribili in sette giorni. Sul fatto stanno indagando i carabinieri della stazioneChiaia. Sono alla ricerca del gruppetto di giovanissimi che, dopo aver aggredito il ...