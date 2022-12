Napoli | Maresca | “Tutti i dati contabili sono in peggioramento”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– ‘‘L’anno purtroppo si chiude in negativo, non siamo noi a dirlo, ma iperché il bilancio consolidato riportaincon un risultato d’esercizio in negativo di 16 milioni”.le parole di Catello, capo dell’opposizione di centrodestra in Consiglio comunale, nel corso della discussione sul bilancio consolidato.ha evidenziato inoltre la presenza di ”costi di gestione altissimi per le partecipate soprattutto sul fronte del personale e una risposta in termini di servizi assolutamente inadeguata che noi cittadini verifichiamoi giorni”. Nel concludere, il magistrato ha affermato che ”c’è ancora tanto da ...