Napoli | Kvaratskhelia | “Chiamatemi pure Kvaradona”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “È molto difficile la scelta, tutti sono molto belli e simpatici, però ovviamente quando si tratta, anche di una piccola parte del nome Maradona misto al tuo, lascia un’emozione diversa: mi riempie di orgoglio. Quindiè sicuramente il mio preferito”. Il fantasista delKhvichasvela in una intervista a Dazn quale soprannome preferisce tra Zizì, Angelo Azzurro,e Kvaravaggio e perchè ha scelto di giocare a: “Per prima cosa – spiega il georgiano, per il nuovo episodio di ‘Dazn Heroes’ – per la squadra, perché hanno degli ottimi giocatori: quando guardavo le loro partite pensavo che avrei potuto fare perfettamente parte della squadra, mi piaceva molto come giocavano. Alla fine è successo: oggi sono un ...

Queste le previsioni in chiave scudetto dell'asso del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, per il nuovo episodio Dazn Heroes in vista della partita più attesa di questa ripresa di campionato, Napoli-Inter mercoledì 4 gennaio. Sul suo passaggio al Napoli ricorda che "è durata tantissimo la trattativa con il Napoli, circa due anni, ero molto contento che una squadra così grande fosse interessata a me, ero ..."