Nantes | Kombouaré | “Importante ripartire bene in campionato | poi pensiamo alla Juventus”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) “Èinnel migliore dei modi per arrivare in buone condizionisfida di Europa League contro la. I giocatori conoscono l’importanza di queste partite, abbiamo insistito molto”. Così Antoine, allenatore del, nella conferenza stampa in vista della sfida contro il Troyes, che segna la ripartenza della Ligue 1 dopo la sosta per i Mondiali. SportFace.

Al posto del Caen si qualifica dunque il Virois , squadra della terza divisione francese, che affronterà il. Sospiro di sollievo per il club di Antoine Kombouare, che si ritrova così ad ...Come vedere Troyes -in diretta tv e in streaming Troyes -è in programma mercoledì alle 15:00. Il match valido per la sedicesima giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in ...