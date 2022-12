Monza | Pablo Marì titolare dopo l’accoltellamento

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)dello scorso ottobre, Pablòtornain campo con ilnell’amichevole contro il Torinoe Torino sono appena scese in campo per un’amichevole in vista della ripresa del campionato della prossima settimana, ma la vera notizia è che tra i titolari dei brianzoli c’è anche. Il difensore spagnolo era lontano dai campi dallo scorso 27 ottobre, quando finì vittima di un accoltellamento in un centro commerciale di Assago. L'articolo proviene da Calcio News 24.