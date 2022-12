Mondiali | Orsato nominato miglior arbitro | la nota dell’AIA

Agenzia ANSA

Tre - come ricorda il sito dell' Aia - sono state le presenze dialla World Cup 2022: Qatar - Ecuador (gara inaugurale), Argentina - Messico e la prestigiosa semifinale Argentina - Croazia . ...Doha (Qatar) 20/11/2022 -di calcio Qatar 2022 / Qatar - Ecuador / foto Imago/Image Sport nella foto: DanieleONLY ITALY Danieleè stato premiato come miglior arbitro del ... Qatar 2022, Orsato decretato il miglior arbitro dei Mondiali Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Daniele Orsato ha vinto la quinta edizione del Premio "Giulio Campanati". L'arbitro della Sezione di Schio, votato da una giuria di qualità, è stato infatti decretato migliore direttore di gara ai rec ...